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Бой Тайсона и Роя Джонса-младшего перенесён на 28 ноября

Бой Тайсона и Роя Джонса-младшего перенесён на 28 ноября
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Журналист MMA Fighting Майк Хек в «Твиттере» сообщил важную информацию о предстоящем выставочном бое между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

Так, по информации журналиста, подтверждено перенесение боя Майка Тайсона против Роя Джонса-младшего на 28 ноября 2020 года. Различные СМИ сообщают, что возможной причиной переноса стал дополнительный доход, который получат организаторы в связи с переназначением даты.

Выставочный бой Тайсон — Джонс изначально должен был состояться 12 сентября в Калифорнии и должен был состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.

Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.

Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.

Появился постер к поединку Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего
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