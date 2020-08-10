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Тактаров прокомментировал поражение Олейника от Льюиса

Тактаров прокомментировал поражение Олейника от Льюиса
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Олег Тактаров прокомментировал поражение соотечественника Алексея Олейника техническим нокаутом в поединке с американцем Дерриком Льюисом.

«Я бы не сказал, что у Олейника были какие-то ошибки. Возраст, и всё-таки отпускать из партера жертву нельзя. Он знал прекрасно, что сил на второй раунд уже не хватит. Я почему в своем интервью и сказал, что надеюсь, именно надеюсь, что он затащит соперника в партер. Да, он его затащил, но финишировать не смог, а дальше уже всё потому что Льюис боец импульсивный, здоровый, дышит хорошо, и сила воли и желание у него есть. В детстве ему не поставили технику, в данном случае партер, за счёт этого можно было конечно выиграть.

Алексей знает прекрасно, что упустил, что можно было и какие-то другие приёмы сделать. Немного по-другому распределить все, но это он сам разберется. На семинарах Олейника будет еще интересней послушать, потому что, когда мы разбираем свои ошибки, это более ценно, чем слушать человека, который ни разу в жизни не проиграл», — цитирует Тактарова Fight Time.

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