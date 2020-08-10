Родригес поделился видео, на котором лицо Магомедшарипова приделано к телу собаки

Боец UFC Яир Родригес поделился на своей странице в «Инстаграме» пародийным роликом с россиянином Забитом Магомедшариповым. Видео было создано одним из болельщиков. Он с помощью редактора приделал лицо Магомедшарипова к телу собаки. Под роликом фанат написал, что так видит российский и мексиканский миксфайт.
Репост записи сделал Родригес. Он поинтересовался у Магомедшарипова, почему россиянин ранее заблокировал его.
Видео доступно на странице Яира Родригеса в «Инстаграме».
На прошлой неделе Родригес отреагировал на послание Забита, направленное руководству лиги. Россиянин недоволен срывом поединка с мексиканцем и потребовал у промоушена дать ему титульный бой. Родригесу не понравилась позиция Магомедшарипова, и он ответил ему в грубой форме, написав: «Жди меня, как маленькая собачонка».
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