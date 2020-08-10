Майк Тайсон поплавал с акулами на съёмках программы для «Дискавери»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон принял участие в съёмках программы «Неделя акул» на канале «Дискавери». Видеозапись того, как Тайсон плавал в одном водоёме с акулами появилась в «твиттере» Shark Week.
Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.
Майк Тайсон должен вернуться в ринг 28 ноября 2020 года, встретившись с Роем Джонсом-младшим. Выставочный бой Тайсон — Джонс изначально должен был состояться 12 сентября в Калифорнии и состоять из восьми раундов, однако, по последней информации, был перенесён на ноябрь. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.
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