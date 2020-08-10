Мамонтов: моим преимуществом над Байсангуровым будет движение и защита

Сегодня, 10 августа, состоится боксёрское шоу «Короли Нокаутов — 4». Накануне в Москве прошла традиционная церемония взвешивания, на которой Павел Мамонтов (73 кг) перевесил Хусейна Байсангурова (70,1). Супербой в первом полусреднем весе станет главным событием стартующего в Vegas City Hall (Москва, Россия) первого турнира по боксу со зрителями.
Несмотря на то что Павел принял бой на «коротком уведомлении», он считает, что коротким поединок не получится и продлится все 10 раундов.
«Тренировок было немного, плюс запреты. Мне сказали меньше чем за неделю о бое. До этого тренировался для поддержания формы, сильных нагрузок не было. По функционалу соперник будет посильнее, так как длительное время готовился к бою», — цитирует Мамонтова пресс-служба «ЮКА Промоушен».
Мамонтов считает, что не станет легкой мишенью для Байсангурова и постарается затянуть его в поздние раунды: «Буду больше двигаться, постараюсь не идти в зарубы и меньше клинчевать. Нужно постоянно перемещаться с ударом, не прижиматься к канатам, не давать ему прицелиться. Буду встречать в контратаке, пробовать ловить на ошибках, искать лазейки для удара. Не надо забывать и ручки держать, больше обращать внимание на защиту, чтобы дотянуть до поздних раундов».
Результаты взвешивания участников шоу «Короли Нокаутов — 4»:
Основной кард
Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров (70,1 кг) — Павел Мамонтов (73), 10 раундов
Главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко (76,1) — Максим Смирнов (75,8), 10 раундов
Соглавный бой до 76 кг: Эдгар Москвичёв (74,75) — Пеле Садоян (75), 10 раундов
Предварительный кард
Басир Абакаров (110,5) — Торнике Пуричамиашвили (155,5), 6 раундов
Исами Меса (72,1) — Карен Аветисян (74), 6 раундов
Вячеслав Летовальцев (66,1) — Руслан Керимов (66,7), 6 раундов
Евгений Климов (68,05) — Ярослав Безсолов (68,15), 6 раундов
Виктор Конкин (81,7) — Умар Цомаев (83,9), 4 раунда.
- 10 августа 2020
-
18:01
-
17:35
-
16:43
-
14:27
-
13:34
-
12:44
-
12:36
-
03:28
- 9 августа 2020
-
23:55
-
22:01
-
20:26
-
19:10
-
17:26
-
16:53
-
15:27
-
14:47
-
13:36
-
13:20
-
12:20
-
11:54
-
11:22
-
10:21
-
09:55
-
09:02
-
08:55
-
08:26
-
07:30
-
06:27
-
06:01
-
05:12
-
00:15
-
00:09
- 8 августа 2020
-
22:55
-
21:22
-
20:02