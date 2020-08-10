Мамонтов: моим преимуществом над Байсангуровым будет движение и защита

Сегодня, 10 августа, состоится боксёрское шоу «Короли Нокаутов — 4». Накануне в Москве прошла традиционная церемония взвешивания, на которой Павел Мамонтов (73 кг) перевесил Хусейна Байсангурова (70,1). Супербой в первом полусреднем весе станет главным событием стартующего в Vegas City Hall (Москва, Россия) первого турнира по боксу со зрителями.



Несмотря на то что Павел принял бой на «коротком уведомлении», он считает, что коротким поединок не получится и продлится все 10 раундов.

«Тренировок было немного, плюс запреты. Мне сказали меньше чем за неделю о бое. До этого тренировался для поддержания формы, сильных нагрузок не было. По функционалу соперник будет посильнее, так как длительное время готовился к бою», — цитирует Мамонтова пресс-служба «ЮКА Промоушен».



Мамонтов считает, что не станет легкой мишенью для Байсангурова и постарается затянуть его в поздние раунды: «Буду больше двигаться, постараюсь не идти в зарубы и меньше клинчевать. Нужно постоянно перемещаться с ударом, не прижиматься к канатам, не давать ему прицелиться. Буду встречать в контратаке, пробовать ловить на ошибках, искать лазейки для удара. Не надо забывать и ручки держать, больше обращать внимание на защиту, чтобы дотянуть до поздних раундов».



Результаты взвешивания участников шоу «Короли Нокаутов — 4»:



Основной кард



Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров (70,1 кг) — Павел Мамонтов (73), 10 раундов

Главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко (76,1) — Максим Смирнов (75,8), 10 раундов

Соглавный бой до 76 кг: Эдгар Москвичёв (74,75) — Пеле Садоян (75), 10 раундов



Предварительный кард



Басир Абакаров (110,5) — Торнике Пуричамиашвили (155,5), 6 раундов

Исами Меса (72,1) — Карен Аветисян (74), 6 раундов

Вячеслав Летовальцев (66,1) — Руслан Керимов (66,7), 6 раундов

Евгений Климов (68,05) — Ярослав Безсолов (68,15), 6 раундов

Виктор Конкин (81,7) — Умар Цомаев (83,9), 4 раунда.