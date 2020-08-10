Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд нацелился вернуться в UFC в 2020 году, сообщает ESPN. На вопрос, почему он решил возобновить карьеру, Рокхолд ответил, что «ему так захотелось».



Предполагается, что Рокхолд хочет провести бой с Крисом Вайдманом. Вайдман 8 августа оказался сильнее российского бойца Омари Ахмедова.



Рокхолд стал чемпионом UFC в среднем весе после того, как победил Криса Вайдмана. Этот поединок состоялся на турнире UFC 194. Но уже на турнире UFC 199 калифорниец лишился чемпионского титула. Он потерпел поражение от Майкла Биспинга, проиграв нокаутом.



В общей сложности в ММА Рокхолд провёл 21 бой, одержав 16 побед при пяти поражениях. Во всех пяти случаях Рокхолд проигрывал нокаутом.