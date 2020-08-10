Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Марвин Веттори бросил вызов Крису Вайдману

Марвин Веттори бросил вызов Крису Вайдману
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Марвин Веттори бросил вызов бывшему чемпиону UFC в среднем весе Крису Вайдману.

«Вайдман выглядел ужасно в бою с Ахмедовым. Он бывший чемпион, так что позвольте мне его побить в следующем бою. Гарантирую, он будет прятаться, как и остальные парни. Мой поединок с Вайдманом должен случиться. Клянусь, во втором раунде он будет молить о пощаде. Давайте устроим этот бой», — написал Веттори на своей странице в «Твиттере».

В соглавном событии UFC Fight Night 174 выступили россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американского бойца единогласным решением судей. Таким образом, Ахмедов потерпел четвёртое поражение при 19 победах и 1 ничьей. Вайдман в свою очередь одержал 15-ю победу при 5 поражениях.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020