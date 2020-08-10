Марвин Веттори бросил вызов Крису Вайдману

Боец UFC Марвин Веттори бросил вызов бывшему чемпиону UFC в среднем весе Крису Вайдману.



«Вайдман выглядел ужасно в бою с Ахмедовым. Он бывший чемпион, так что позвольте мне его побить в следующем бою. Гарантирую, он будет прятаться, как и остальные парни. Мой поединок с Вайдманом должен случиться. Клянусь, во втором раунде он будет молить о пощаде. Давайте устроим этот бой», — написал Веттори на своей странице в «Твиттере».



В соглавном событии UFC Fight Night 174 выступили россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман.



Бой продлился все три раунда и завершился победой американского бойца единогласным решением судей. Таким образом, Ахмедов потерпел четвёртое поражение при 19 победах и 1 ничьей. Вайдман в свою очередь одержал 15-ю победу при 5 поражениях.