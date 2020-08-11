Хабиб объявил, что два его брата выступят с ним на одном турнире

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что два его двоюродных брата – Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов выступят с ним на одном турнире.

«Мы втроём вернёмся в один день на UFC 254», — написал Хабиб в своём «Инстаграме».

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, следующий поединок россиянин проведёт на турнире UFC 254. Место проведения шоу ещё не определено, но, вероятнее всего, оно пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион лиги Джастин Гэтжи. Это будет первый поединок для Хабиба с сентябре 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC ещё в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.

Абубакар в свою очередь провел один бой в UFC, где уступил Давиду Заваде.