Хрюнов: Чудинов должен получить статус обязательного претендента на бой с Альваресом

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Фёдор Чудинов будет добиваться статуса обязательного претендента на бой с Саулем Альваресом. При этом следующий поединок россиянин проведёт 12 сентября в Химках.
«Мы сегодня-завтра ждём резолюцию Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) по поводу статуса Чудинова. По нашим планам, Фёдор должен получить статус обязательного претендента на бой с Саулем Альваресом. До этого поединка он проведёт один бой, предположительно это будет 12 сентября в Химках», — цитирует Хрюнова ТАСС.
30-летний Альварес является действующим чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBA. Он дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году, когда ему было 18 лет. Всего на его счету 56 поединков, в которых он одержал 53 победы (в том числе 36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
32-летний Чудинов пришёл в профессиональный бокс в 2009 году. На его счету 22 победы (в том числе 15 нокаутом) и два поражения.
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