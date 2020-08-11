Тайрон Вудли и Колби Ковингтон подерутся на UFC 253

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли сообщил, что проведёт бой с Колби Ковингтоном на турнире UFC 253. Он опубликовал видеоролик со своей подготовки.

«Чемпионский лагерь в работе. 19 сентября я раздавлю таракана Ковингтона», – написал Вудли.

Видео доступно на странице Тайрона Вудли в «Инстаграме».

Напомним, в главном событии турнира UFC 253 состоится бой между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой.

Ранее Вудли провёл первый с весны 2019 года поединок и единогласным решением судей уступил Гилберту Бёрнсу. Это поражение стало у Тайрона вторым кряду. До этого он проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона лиги.



Ковингтон в последнем бою техническим нокаутом проиграл всё тому же Усману.