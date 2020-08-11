Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайрон Вудли и Колби Ковингтон подерутся на UFC 253

Тайрон Вудли и Колби Ковингтон подерутся на UFC 253
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли сообщил, что проведёт бой с Колби Ковингтоном на турнире UFC 253. Он опубликовал видеоролик со своей подготовки.

«Чемпионский лагерь в работе. 19 сентября я раздавлю таракана Ковингтона», – написал Вудли.

Видео доступно на странице Тайрона Вудли в «Инстаграме».

Напомним, в главном событии турнира UFC 253 состоится бой между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой.

Ранее Вудли провёл первый с весны 2019 года поединок и единогласным решением судей уступил Гилберту Бёрнсу. Это поражение стало у Тайрона вторым кряду. До этого он проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона лиги.

Ковингтон в последнем бою техническим нокаутом проиграл всё тому же Усману.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020