Кормье поделился планом на бой с Миочичем

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье рассказал, за счёт чего планирует победить чемпиона промоушена в тяжелом весе Стипе Миочича.

«Последний наш поединок был поистине хорош. Я здорово начал, но он подстроился, внёс коррективы и одержал победу.

Теперь план — больше задействовать свою борьбу. Я всю жизнь работал над тем, чтобы приобрести эти навыки. Поэтому ни в коем случае не буду стоять и драться со Стипе 25 минут. Более разумный способ победить – использовать все инструменты, которые у меня есть. Я ожидаю жёсткого боя, думаю, что Стипе будет в отличной форме. Он верит в свою победу, но я собираюсь разбить его, собираюсь выиграть. Именно моя рука окажется победно вскинутой вверх», – приводит слова Кормье BJ Penn.