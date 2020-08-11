Кормье поделился планом на бой с Миочичем
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье рассказал, за счёт чего планирует победить чемпиона промоушена в тяжелом весе Стипе Миочича.
«Последний наш поединок был поистине хорош. Я здорово начал, но он подстроился, внёс коррективы и одержал победу.
Теперь план — больше задействовать свою борьбу. Я всю жизнь работал над тем, чтобы приобрести эти навыки. Поэтому ни в коем случае не буду стоять и драться со Стипе 25 минут. Более разумный способ победить – использовать все инструменты, которые у меня есть. Я ожидаю жёсткого боя, думаю, что Стипе будет в отличной форме. Он верит в свою победу, но я собираюсь разбить его, собираюсь выиграть. Именно моя рука окажется победно вскинутой вверх», – приводит слова Кормье BJ Penn.
- 11 августа 2020
-
13:20
-
12:08
-
11:00
-
09:29
-
02:03
-
00:50
- 10 августа 2020
-
23:55
-
22:39
-
21:05
-
19:52
-
18:01
-
17:35
-
16:43
-
14:27
-
13:34
-
12:44
-
12:36
-
03:28
- 9 августа 2020
-
23:55
-
22:01
-
20:26
-
19:10
-
17:26
-
16:53
-
15:27
-
14:47
-
13:36
-
13:20
-
12:20
-
11:54
-
11:22
-
10:21
-
09:55
-
09:02
-
08:55
Партнерский контент