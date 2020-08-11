Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб назвал Кормье толстым другом

Хабиб назвал Кормье толстым другом
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье опубликовал на своей странице в «Инстаграме» небольшое видео, в котором он рассказал, как готовился к поединку со Стипе Миочичем. По его словам, он выдержал суровую диету.

«Кратко о промежутке с апреля по настоящее время. Я был на диете для больших мальчиков, но сегодня чувствую, что готов к работе. Это было тяжело, но я вернулся в форму, мы готовы к бою», — написал под видео Кормье.

В комментариях к нему обратился российский чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов, он оставил лишь одну фразу: «Мой толстый друг».

Видео доступно на странице Даниэля Кормье в «Инстаграме».

Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне. Их следующий бой состоится 15 августа на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (США).

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020