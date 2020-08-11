Хабиб назвал Кормье толстым другом

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье опубликовал на своей странице в «Инстаграме» небольшое видео, в котором он рассказал, как готовился к поединку со Стипе Миочичем. По его словам, он выдержал суровую диету.
«Кратко о промежутке с апреля по настоящее время. Я был на диете для больших мальчиков, но сегодня чувствую, что готов к работе. Это было тяжело, но я вернулся в форму, мы готовы к бою», — написал под видео Кормье.
В комментариях к нему обратился российский чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов, он оставил лишь одну фразу: «Мой толстый друг».
Видео доступно на странице Даниэля Кормье в «Инстаграме».
Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне. Их следующий бой состоится 15 августа на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (США).
- 11 августа 2020
-
15:34
-
13:20
-
12:08
-
11:00
-
09:29
-
02:03
-
00:50
- 10 августа 2020
-
23:55
-
22:39
-
21:05
-
19:52
-
18:01
-
17:35
-
16:43
-
14:27
-
13:34
-
12:44
-
12:36
-
03:28
- 9 августа 2020
-
23:55
-
22:01
-
20:26
-
19:10
-
17:26
-
16:53
-
15:27
-
14:47
-
13:36
-
13:20
-
12:20
-
11:54
-
11:22
-
10:21
-
09:55
-
09:02