Менеджер Петра Яна: уверен, следующим соперником будет Стерлинг

Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, заявил, что следующим соперником россиянина станет Алджамейн Стерлинг.
«Уже понятно, и я уверен, что следующим будет Стерлинг. По дате пока тишина. Нужно понять, как тренировочный лагерь планировать. Если Пётр не сможет вылететь в Таиланд, то надо будет его или на тренировку в Россию отправить, или ещё как-то подстраиваться. Но, скорее всего, предложат снова подраться на одном из турниров в Абу-Даби», – сказал Абдрахманов в подкате PROMMA. KZ в YouTube.
Напомним, Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл 11 июля, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.
27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
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