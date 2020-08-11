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Экс-чемпион мира Баранчик, тренирующийся в США, поддержал протесты в Беларуси

Экс-чемпион мира Баранчик, тренирующийся в США, поддержал протесты в Беларуси
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе белорус Иван Баранчик, тренирующийся и выступающий в США, поддержал антиправительственные манифестации у себя на родине. По словам спортсмена, люди в Беларуси попросту «хотят быть услышанными».

«Белорусы — это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! Они хотят быть услышанными! Они молчали на протяжении 26 лет.

Интернет отключён по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные», — написал боксёр на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в минувшие выходные в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК по предварительным подсчётам зафиксировала победу действующего президента Александра Лукашенко. Протестующие требуют пересчёта голосов или новых выборов.

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