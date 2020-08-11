Экс-чемпион мира Баранчик, тренирующийся в США, поддержал протесты в Беларуси

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе белорус Иван Баранчик, тренирующийся и выступающий в США, поддержал антиправительственные манифестации у себя на родине. По словам спортсмена, люди в Беларуси попросту «хотят быть услышанными».
«Белорусы — это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! Они хотят быть услышанными! Они молчали на протяжении 26 лет.
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Интернет отключён по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные», — написал боксёр на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в минувшие выходные в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК по предварительным подсчётам зафиксировала победу действующего президента Александра Лукашенко. Протестующие требуют пересчёта голосов или новых выборов.
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