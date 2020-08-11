Тони Фергюсон: у нас есть бой для победы

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон намекнул, что узнал имя следующего соперника.

«У нас есть бой для победы», — написал Фергюсон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», наложив надпись на видео, где он работает со скакалкой.

Напомним, Тони Фергюсон последний раз появлялся в октагоне в мае 2020 года. На турнире UFC 249 он встретился с Джастином Гэтжи и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, Фергюсон упустил шанс во второй раз в карьере завоевать пояс временного чемпиона. Кроме того, то поражение положило конец победной серии Тони, которая состояла из 12 поединков.

Ранее претендентами на бой с Фергюсоном называли Конора Макгрегора, а также Дастина Порье.