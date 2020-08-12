Гэтжи: Хабиб считает себя безупречным. Он окружает себя людьми, которые ласкают его эго

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о российском чемпионе лиги Хабибе Нурмагомедове, с которым ему предстоит провести бой на турнире UFC 254.

«Я думаю, что его самая большая слабость заключается в том, что он считает себя безупречным. Я думаю, что если бы вы сказали ему это или обратили на это его внимание, он очень хорошо объяснил бы вам, почему не верит в это. Мне кажется, что он окружает себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел, как бойцы на самом деле просто окружают себя отрядом, который действительно накачивает их и поднимает вверх. В конце дня он дышит кислородом. Его мозг нуждается в кислороде. Если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он заснёт», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Место проведения шоу ещё не определено, но, вероятнее всего, оно пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентябре 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.