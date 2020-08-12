Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя Поветкин — Уайт

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал, чего ждёт от предстоящего боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.
«Ни для кого не секрет, особенно для тех, кто разбирается в боксе, что англичане сделали этот бой как хорошую проверку для Уайта. И! И дать шанс нашему Александру Поветкину.
Это действительно шанс. Победа над Уайтом даст ему возможность сразиться за чемпионский пояс. Англичане смотрят на это по-своему, мы – со своей стороны. При определённом раскладе у нас есть неплохие шансы. Всё зависит от того, кто сумеет навязать свою тактику боя, выдержит план на поединок и сможет втянуть в него противника.
У Поветкина неплохо всё с выносливостью, есть большой опыт, но и Уайт прибавляет. Нас ждёт очень зрелищный, конкурентный поединок», — сказал Лебедев в интервью инстаграм-аккаунту «Мир бокса».
Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
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