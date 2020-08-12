Нурмагомедов: бой с Гэтжи обещает стать лучшим поединком года, мне есть что показать миру

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию телеканала ESPN в «Инстаграме», в которой была приведена цитата его соперника — временного чемпиона промоушена в лёгком весе Джастина Гэтжи.
«Передо мной будет зона. Она не будет очень большой. Но это зона смерти. Я должен нести смертельную угрозу каждый раз, когда он будет попадать в неё. У меня лучше всех получается устраивать кровавую бойню и разбивать машины», – приводятся в посте слова Джастина.
Нурмагомедов не остался в стороне и решил прокомментировать высказывание оппонента.
«Супер, мне нравятся его слова и самоуверенность. Наш бой обещает стать лучшим поединком года. У меня есть что показать миру», – написал Хабиб в ответ.
Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, оно пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.
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