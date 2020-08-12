Пётр Ян дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мнением о предстоящем бое между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«Я действительно считаю Гэтжи одним из самых опасных соперников для Хабиба, потому что у него хороший уровень борьбы, при этом есть бокс, удары ногами. Но я думаю, что Хабиб с ним справится.

Все говорят, что у Хабиба хорошая борьба, но забывают, что у него нестандартная борьба, он хорошо переводит зацепами, так что думаю, он справится с Гэтжи», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, оно пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.