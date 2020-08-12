У Куцелабы обнаружен коронавирус. Реванш с Анкалаевым на UFC 252 отменён

Молдавский тяжеловес UFC Ион Куцелаба сдал положительный тест на коронавирус и снялся с реванша против россиянина Магомеда Анкалаева на UFC 252, который пройдёт в эти выходные. Об этом сообщил MMA Fighting со ссылкой на менеджера бойца Тиаго Окамуру.
Куцелаба надеется перенести реванш с Анкалаевым на турнир UFC 29 августа. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в «Инстаграме».
«Я чувствую себя хорошо, увидимся 29 августа», — написал Куцелаба.
Фото доступно на странице Иона Куцелабы в «Инстаграме».
Напомним, первый поединок Анкалаева и Куцелабы состоялся 1 марта. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал российский боец.
28-летний Анкалаев одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В активе Куцелабы 15 побед и пять поражений.
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