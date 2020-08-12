Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

У Куцелабы обнаружен коронавирус. Реванш с Анкалаевым на UFC 252 отменён

У Куцелабы обнаружен коронавирус. Реванш с Анкалаевым на UFC 252 отменён
Бокс/ММА / UFC 0

Молдавский тяжеловес UFC Ион Куцелаба сдал положительный тест на коронавирус и снялся с реванша против россиянина Магомеда Анкалаева на UFC 252, который пройдёт в эти выходные. Об этом сообщил MMA Fighting со ссылкой на менеджера бойца Тиаго Окамуру.

Куцелаба надеется перенести реванш с Анкалаевым на турнир UFC 29 августа. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

«Я чувствую себя хорошо, увидимся 29 августа», — написал Куцелаба.

Фото доступно на странице Иона Куцелабы в «Инстаграме».

Напомним, первый поединок Анкалаева и Куцелабы состоялся 1 марта. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал российский боец.

28-летний Анкалаев одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В активе Куцелабы 15 побед и пять поражений.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020