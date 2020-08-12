Рой Джонс объяснил причины переноса боя с Майком Тайсоном

28 ноября в Калифорнии (США) состоится выставочный поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса. Выставочный бой Тайсон — Джонс изначально должен был состояться 12 сентября в Калифорнии и состоять из восьми раундов, однако был перенесён. Джонс прокомментировал причины переноса встречи.
«28 ноября — это выходные, которые выпадают на День благодарения, и это лучшее время для продаж у PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран.
Мне придётся немного замедлить подготовку, потому что в таком темпе, как я готовлюсь сейчас, я буду готов ментально и физически к сентябрю, но в сентябре организаторы не дадут мне драться с кем-то другим. Поэтому мне придётся немного сбросить обороты. Ментально я уже начал готовиться, и мне сейчас нужна просто мишень для боя в сентябре, и мне всё равно, кто будет этой мишенью, но так как выходить на бой с кем-то другим — против правил моего контракта, процесс подготовки придётся изменить», — приводит слова Джонса News.ru.
Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.
Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.
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