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Александр Волков поддержал задержанного в Беларуси бойца Алексея Кудина

Александр Волков поддержал задержанного в Беларуси бойца Алексея Кудина
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Александр Волков поддержал белорусского бойца Алексея Кудина, который был задержан белорусской милицией во время протестов в стране.

«Хочу поддержать Алексея Кудина, который неоднократно поднимал флаг своей страны на международной арене!

Я, Александр Волков, боец UFC, прошу не привлекать к ответственности Алексея Кудина», — написал Волков в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Алексей Кудин был задержан в Молодечно.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.

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