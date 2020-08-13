Александр Волков поддержал задержанного в Беларуси бойца Алексея Кудина

Российский боец UFC Александр Волков поддержал белорусского бойца Алексея Кудина, который был задержан белорусской милицией во время протестов в стране.



«Хочу поддержать Алексея Кудина, который неоднократно поднимал флаг своей страны на международной арене!



Я, Александр Волков, боец UFC, прошу не привлекать к ответственности Алексея Кудина», — написал Волков в своём «инстаграме».



Напомним, ранее стало известно, что Алексей Кудин был задержан в Молодечно.



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.



После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.