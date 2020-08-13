Пейдж ВанЗант стала бойцом промоушена Bare Knuckle FC

Экс-боец наилегчайшего женского веса UFC и одна из самых популярных девушек в ММА Пейдж ВанЗант объявила о подписании контракта с промоушеном Bare Knuckle FC. Пока неизвестно, когда болельщики смогут увидеть её первый поединок на голых кулаках.



«Я очень взволнована, так как наконец могу поделиться этой новостью. Сегодня первый день моего нового сумасшедшего путешествия. Большое спасибо Bare Knuckle FC за то, что приняли меня в команду. Давайте сотворим волшебство! Контракт подписан, и скоро появятся новости о боях», — написала ВанЗант в своём «инстаграме».



Также девушка опубликовала небольшой видеоролик, посвящённый этой новости.

Видео доступно на странице Пейдж ВанЗант в «Инстаграме».

26-летняя Пейдж ВанЗант выступала в UFC с 2014 года. В 9 боях она одержала пять побед и потерпела четыре поражения.