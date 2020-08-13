Муж Пейдж ВанЗант отреагировал на то, что его супруга будет драться на голых кулаках
Боец Bellator и супруг одной из самых популярных девушек в ММА Пейдж ВанЗант Остин Вандерфорд отреагировал на новость о том, что его вторая половинка подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle FC и будет драться на голых кулаках. Мужчина небезосновательно испугался за лицо своей жены.
«Так что, теперь я буду самой красивой частью нашей пары?» – поинтересовался Вандерфорд, опубликовав собственную фотографию рядом с новостью о контракте Пейдж.
Фото доступно на странице Остина Вандерфорда в «Инстаграме».
26-летняя Пейдж ВанЗант выступала в UFC с 2014 года. В девяти боях она одержала пять побед и потерпела четыре поражения. Пока неизвестно, когда болельщики смогут увидеть её первый поединок на голых кулаках.
Пейдж ВанЗант стала бойцом промоушена Bare Knuckle FC
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