Хабиб опубликовал кадры с прогулки на лошадях

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» несколько снимков с конной прогулки вместе с друзьями.



«Я не особо любитель покататься на лошадях, хотя у меня и есть пару хороших лошадей, подаренных мне друзьями, но Ислам Махачев не оставляет меня. Среди моих подписчиков много любителей верховой езды?» — написал Хабиб под фотографиями.

Фото доступны на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.