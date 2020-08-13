Пётр Ян: может быть, при встрече изобью Орловского

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал конфликт с белорусским бойцом Андреем Орловским и рассказал о своём отношении к двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова — Умару Нурмагомедову.
Напомним, отвечая на вопрос подписчика в «Инстаграме», Орловский поздравил с чемпионством не Петра, а его спонсоров. За это Ян назвал Андрея «чистой шкурой».
«Почему жёстко отреагировал на слова Орловского? Вы же не знаете всей ситуации. Я назвал его так, как считаю, и от своих слов не отказываюсь. Не знаю, что будет при нашей встрече, может быть, мы подерёмся, и я изобью Орловского. Вообще без разницы.
С Умаром Нурмагомедовым не было никакой перепалки. Он сказал, что должен разнести всех, я — что цыплят считают по осени. Каждый боец перспективен, который приходит. Он молодой, амбициозный», — приводит слова Яна Sportbox.
- 13 августа 2020
-
16:05
-
14:38
-
13:52
-
12:28
-
11:43
-
10:42
-
09:58
-
00:35
-
00:00
- 12 августа 2020
-
22:41
-
21:41
-
19:52
-
18:41
-
17:19
-
14:19
-
13:54
-
13:28
-
12:19
-
11:47
-
11:27
-
10:46
-
10:24
-
09:23
-
07:57
-
00:48
- 11 августа 2020
-
23:53
-
22:42
-
22:18
-
20:38
-
19:38
-
18:01
-
17:57
-
16:41
-
15:34
-
13:20