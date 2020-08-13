Пётр Ян: может быть, при встрече изобью Орловского

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал конфликт с белорусским бойцом Андреем Орловским и рассказал о своём отношении к двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова — Умару Нурмагомедову.



Напомним, отвечая на вопрос подписчика в «Инстаграме», Орловский поздравил с чемпионством не Петра, а его спонсоров. За это Ян назвал Андрея «чистой шкурой».



«Почему жёстко отреагировал на слова Орловского? Вы же не знаете всей ситуации. Я назвал его так, как считаю, и от своих слов не отказываюсь. Не знаю, что будет при нашей встрече, может быть, мы подерёмся, и я изобью Орловского. Вообще без разницы.

С Умаром Нурмагомедовым не было никакой перепалки. Он сказал, что должен разнести всех, я — что цыплят считают по осени. Каждый боец перспективен, который приходит. Он молодой, амбициозный», — приводит слова Яна Sportbox.