О'Мэлли: Сехудо завершил карьеру, потому что испугался Петра Яна

Американский боец UFC Шон О'Мэлли считает, что Генри Сехудо завершил карьеру из-за страха перед Петром Яном.



«Сехудо завершил карьеру, и я не совсем понимаю причины. Я думаю, что он боялся Петра Яна, потому что он понимал, что Пётр станет следующим. Он считал, что должен уйти, пока он может, потому что Пётр просто разнёс бы его. Сехудо очень боялся за свою карьеру. Он видел, как поднимаюсь я, видел другие угрозы и испугался», — приводит слова Шона О'Мэлли BJPenn.



Ранее Сехудо, который в мае объявил о завершении карьеры, поздравил Яна, который победил Жозе Альдо и стал обладателем пояса UFC в легчайшем весе, однако дал понять, что считает россиянина вторым после себя, и обозвал того уродливой картофелиной. После этого Пётр заявил, что Генри сбежал от боя с ним, и назвал его клоуном.