Бейдер: уверен, в Bellator Андерсону заплатят больше, чем в UFC

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер прокомментировал приход в организацию экс-бойца UFC Кори Андерсона.
«Мы хорошо знакомы с Кори, мы вместе тренировались. Я привёл его в зал перед моим боем с Филом Дэвисом. Это отличное решение Bellator и отличное решение для Кори. Я уверен, что в Bellator ему заплатят больше, чем в UFC», — приводит слова Бейдера BJ Penn.
Андерсон выступал в UFC с 2014 года и с тех пор одержал несколько громких побед. Так, в его активе успешные бои с Яном Блаховичем, Илиром Латифи, Гловером Тейшейрой и Джонни Уокером. В UFC провёл пятнадцать поединков и одержал в них десять побед.
Последний раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года и в повторном бою досрочно уступил Яну Блаховичу. На момент ухода из UFC Андерсон занимал четвёртое место в рейтинге полутяжёлой весовой категории.
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