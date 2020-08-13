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Телеканал М-1 Global проведёт трансляцию турнира «ММА Серия-12: Время новых героев»

Телеканал М-1 Global проведёт трансляцию турнира «ММА Серия-12: Время новых героев»
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

15 августа состоится турнир M-1 Global «ММА Серия-12: Время новых героев». «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира.

В главном поединке турнира встретятся Фёдор Дурыманов и Сарварджон Хамидов. Фёдор Дурыманов заработал три победы на турнирах «ММА Серии», и по этому показателю он в списке лидеров. Ещё одно успешное выступление сделает Дурыманова единоличным первым номером по числу побед в ММА серии.

У Сарварджона Хамидова идеальная статистика в ММА – девять побед в девяти боях. Сарвар практически одинаково часто побеждает нокаутами, сабмишенами и судейскими решениями, что говорит о его универсальности и всестороннем боевом развитии.

Трансляция турнира пройдёт на телеканале М-1 Global 15 августа, начало — в 19:00 по московскому времени.

«ММА Серия-12: Время новых героев». Файткард турнира

Евгений Павлов (Россия) – Денис Антонов (Россия)
Шермухаммад Махумаджанов (Узбекистан) — Богдан Кравчук (Россия)
Санжарбек Курбанов (Узбекистан) – Марк Вологдин (Россия)
Чынгыз Тунгурбеков (Кыргызстан) – Артем Семенов (Россия)
Василий Бабинцев (Россия) – Илья Бочков (Россия)
Довуд Идибеков (Таджикистан) – Владислав Кысса (Россия)
Никита Яшин (Россия) – Илья Киреев (Россия)
Илья Варварский (Россия) х- Глеб Хабибуллин (Россия)
Леонид Тимошенко (Россия) – Александр Маслов (Россия)
Сарварджон Хамидов (Таджикистан) – Федор Дурыманов (Россия).

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