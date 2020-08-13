Хэйни проведёт следующий поединок с Гамбоа или Фортуной

Один из самых перспективных боксёров лёгкого веса обладатель временного титула по версии WBC Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО), вероятнее всего, проведёт следующий поединок 3 октября. Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Функционер назвал потенциальных соперников 21-летнего бойца.

«Он подерётся 3 октября в США. Обсуждаем поединок с Юриоркисом Гамбоа или Хавьером Фортуной. У Хавьера сорвался бой с Линаресом, так что это вариант. Вероятнее всего, именно с кем-то из них 3 октября подерётся Хэйни. Сейчас Дэвин в том положении, когда хочет пройти серьёзный тест», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Дэвин Хэйни последний раз появлялся на ринге в ноябре минувшего года и решением судей победил Альфредо Сантьяго.