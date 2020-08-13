Пётр Ян: у меня нет желания завоевать титул в двух весовых категориях
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян признался, что не намерен менять весовую категорию. По его словам, его не привлекает перспектива чемпионства в двух дивизионах.
«У меня нет такого желания. Мне кажется, надо постараться провести как можно больше защит в одном весе. Было много примеров, когда люди пытались завоевать два пояса и у них ничего не получилось», — приводит слова Яна «RT на русском».
Напомним, в июне 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, нокаутировав Жозе Альдо. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона лиги.
Ожидается, что следующим соперником Петра Яна станет Альджамейн Стерлинг. Вместе с тем Ян выразил готовность сразиться как со Стерлингом, так и с Марлоном Мораесом.
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