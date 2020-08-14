Олейник поддержал бойца Кудина, задержанного во время протестов в Беларуси

Боец UFC Алексей Олейник выразил поддержку другому бойцу смешанных единоборств Алексею Кудину, задержанному правоохранительными органами Беларуси во время антиправительственных манифестаций.

«Алексей Кудин — сильный духом и телом парень, я выражаю ему свою поддержку и уважение, прошу не привлекать его к административной и иной ответственности и дать возможность делать то, что он умеет лучше всего — тренироваться, прославлять свою страну на спортивных аренах и передавать опыт подрастающими ребятам», — написал Олейник.

Соответствующий пост доступен на странице Алексей Олейника в «Инстаграме».

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.



После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.