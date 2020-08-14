Президент UFC Уайт: мы должны работать над тем, чтобы доставить Чимаева в США

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что промоушен будет работать над возможностью приезда шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в США для проведения боёв.

«Он хочет драться, и люди будут драться с ним», — сказал Уайт. Просто мы должны работать над тем, чтобы доставить его в страну. Прямо сейчас нелегко впустить людей в страну», — приводит слова Уайта MMAfighting.

На турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в июле, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.

Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.