18-летнего боксёра из Британии убили в перестрелке

Молодой британский боксёр Коул Кершоу был убит в результате перестрелки в городе Бэри, сообщает BBC.
Инцидент произошёл 12 августа около 9 часов вечера. Очевидцы сообщили о звуках выстрелов на улице и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правопорядка обнаружили Кершоу лежащим на дороге, с огнестрельным ранением в грудь. 18-летний спортсмен был доставлен в одну из больниц города. Медики не сумели спасти ему жизнь. Коул скончался спустя несколько часов.
Полиция инициировала расследование. По предварительным данным, Кершоу и четверо других мужчин находились в автомобиле «Форд Мондео». У них возник конфликт с группой мужчин на серебряном «БМВ». Когда Коул и его друг вышли из своего автомобиля, раздались выстрелы. Сообщается, что они велись именно из «БМВ». Полиция заявила, что считает нападение не случайным.
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