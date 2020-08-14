Даниэль Кормье похвастался секретным приёмом от Стивена Сигала

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье вспомнил о встрече со Стивеном Сигалом. На своей странице в «Твиттере» он опубликовал архивное видео. Боец ММА похвастался, что актёр научил его секретному приёму.
«Приём, который он показал мне, помог завалить Люка Рокхолда и Кристофера Камачо», — написал под роликом Кормье.
На видео не демонстрируется, какой именно приём Сигал показал Даниэлю, поэтому болельщики начали шутить по этому поводу. Один из них написал: «Чему он тебя научил? Разбивать кирпичи своими шарами?»
Видео доступно на странице Кормье в «Твиттере».
Следующим соперником Кормье станет Стипе Миочич. Они встречались уже дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне. Их следующий бой состоится 15 августа на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (США).
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