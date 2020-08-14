В Москве началась пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова: прямая трансляция

В Москве стартовала пресс-конференция российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Событие проходит в офлайн-формате, трансляция ведётся из конференц-зала отеля StandArt.



Все желающие смогут посмотреть трансляцию на YouTube-каналах GFC MMA Oficial, Gorilla Energy и Buka Boxing.

Видео пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова доступно в прямом эфире на странице ruptly.tv.

В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.