В Москве началась пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова: прямая трансляция
В Москве стартовала пресс-конференция российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Событие проходит в офлайн-формате, трансляция ведётся из конференц-зала отеля StandArt.
Все желающие смогут посмотреть трансляцию на YouTube-каналах GFC MMA Oficial, Gorilla Energy и Buka Boxing.
Видео пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова доступно в прямом эфире на странице ruptly.tv.
В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.
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