Хабиб — о завершении карьеры: мысли были разные. Можно сказать, я ветеран ММА

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился мыслями относительно возможного завершения карьеры.



«Насчёт того, чтобы завершать. Мысли разные были. Но в данный момент назначили бой, я к нему готовлюсь. Не строю долгосрочных планов. Мне будет 32 года, я не начинающий боец. Я ветеран, можно сказать.



Если посмотреть, у меня за плечами хорошая карьера. Сейчас я хочу быть занятым чем-то. А дальше — посмотрим. Тренировки помогают мне отвлечься от всех новостей, от всего, что происходит вокруг. Какой совет дал бы мне отец? Советы всегда были строгими, краткие. Он сказал бы, чтобы я не отвлекался, готовился», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.