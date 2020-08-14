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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Хабиб — о завершении карьеры: мысли были разные. Можно сказать, я ветеран ММА

Хабиб — о завершении карьеры: мысли были разные. Можно сказать, я ветеран ММА
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился мыслями относительно возможного завершения карьеры.

«Насчёт того, чтобы завершать. Мысли разные были. Но в данный момент назначили бой, я к нему готовлюсь. Не строю долгосрочных планов. Мне будет 32 года, я не начинающий боец. Я ветеран, можно сказать.

Если посмотреть, у меня за плечами хорошая карьера. Сейчас я хочу быть занятым чем-то. А дальше — посмотрим. Тренировки помогают мне отвлечься от всех новостей, от всего, что происходит вокруг. Какой совет дал бы мне отец? Советы всегда были строгими, краткие. Он сказал бы, чтобы я не отвлекался, готовился», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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