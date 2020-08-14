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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Хабиб Нурмагомедов: слабостей у меня много, я подтягиваюсь 12 раз

Хабиб Нурмагомедов: слабостей у меня много, я подтягиваюсь 12 раз
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своих слабостях.

«Моя самая большая слабость? Гэтжи сказал, что я считаю себя безупречным? Меня окружают одни из лучших людей в мире. Мы в зале друг друга не ласкаем, поэтому мы лучшие в мире. Не думаю, что я идеальный. Он ошибается. Я очень самокритичный. Меня всегда критиковали в семье. Относились как к сыну, который должен тренироваться, пахать и не расслабляться. Спросите у тех, с кем я тренируюсь. Ласкают ли они меня? Мы всегда тренируемся, конкуренция выводит на новый уровень. Слабостей у меня много, я подтягиваюсь 12 раз. Отец говорит, чтобы я подтягивался больше 25 раз после тренировки. Чтобы человека схватить и сжать», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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