Нурмагомедов во время пресс-конференции дал совет начинающим бойцам

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился секретом успеха с молодыми бойцами.



«Совет начинающим бойцам. Мой совет — режим, не пропускать тренировки. Чем три часа провести в зале, лучше три тренировки по часу. Конечно, чуть везения. Где-то можно получить травму, не так подготовиться. Нужны правильные люди рядом и терпение. Надо проделать очень большой путь, чтобы стать чемпионом», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.