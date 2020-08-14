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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Нурмагомедов во время пресс-конференции дал совет начинающим бойцам

Нурмагомедов во время пресс-конференции дал совет начинающим бойцам
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился секретом успеха с молодыми бойцами.

«Совет начинающим бойцам. Мой совет — режим, не пропускать тренировки. Чем три часа провести в зале, лучше три тренировки по часу. Конечно, чуть везения. Где-то можно получить травму, не так подготовиться. Нужны правильные люди рядом и терпение. Надо проделать очень большой путь, чтобы стать чемпионом», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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