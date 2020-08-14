Хабиб Нурмагомедов: до сих пор читаю записные книжки отца. Я продолжу его дело

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о школе его отца Абдулманапа, который скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

«Тренировки в школе отца продолжаются. Зал, к сожалению, закрыт. С 1 сентября планируем открыть, если пандемия пойдёт на спад. Это было основной целью отца.



У отца было очень много планов. До сих пор читаю его записные книжки. Всё, что смогу, я делаю и буду делать. Недавно встречался с главой республики, Владимиром Владимировичем. Хотим довести до ума школу, которую дал нам Владимир Владимирович. Надо сделать много работы. Школа будет высоко в горах — 2200 метров над уровнем моря. Там будут проходить сборы. Хотим сделать базу туристическим достоянием. Я всегда говорил, что отец хочет принести много пользы окружающим. После боя я продолжу его дело», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.