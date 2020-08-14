Нурмагомедов: надеюсь, Гэтжи и Альварес на меня не обиделись по поводу алкоголиков

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве прокомментировал свои слова, когда он назвал участников боя Гэтжи – Альварес алкоголиками.
«Надеюсь, они на меня не обиделись по поводу алкоголиков. Они дрались так, как вы сказали. Я сказал об этом в 2017-м, а сейчас сказали это вы. Конечно, Гэтжи стал более расчётливо драться, он хорошо работает в атаке. Стал более взрослым, видно, что набрал. Выиграл столько боёв, нокаутировал Фергюсона, Барбозу. Впечатлён его серией побед», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.
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