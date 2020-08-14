Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве: думаю, Гэтжи не опаснее Конора в стойке

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве прокомментировал предстоящий бой с Джастином Гэтжи.
«Слабые стороны Гэтжи — он устаёт. Хочу проходить ему в ноги, чтобы он быстро уставал. Хочу затянуть бой дальше, чтобы он не чувствовал себя уверенно вначале. Он очень хорош вначале. Это взрывной боец, который не любит затягивать бои. Знаем его плюсы и минусы. Но я сосредоточен на своих навыках. Очень самокритично отношусь к тому, что меня называют лучшим в этом виде спорта.
Он опаснее в стойке, чем Конор? Я думаю, нет. Во-первых, бой покажет. Но моё бойцовское айкью так говорит.
О борьбе Гэтжи информация точно не преувеличена. Он борется, очень крепкий. Нет проблем, если не удастся перевести в партер, подерёмся в стойке. Очень крепкий, умеет стоять на ногах. Я дрался с ударниками в стойке, у меня есть уверенность в себе», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.
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