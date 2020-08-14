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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Нурмагомедов рассказал, как предпочитает проводить свободное время

Нурмагомедов рассказал, как предпочитает проводить свободное время
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, как предпочитает проводить свободное время. Он отметил, что старается заниматься тем, что ему действительно нравится.

«Как отдыхаю? Меня недавно спросили, как я расслабляюсь. Всё, что я делаю, приносит мне удовольствие. Если мне что-то не нравится, я оставляю это дело. Многие вынуждены работать, но им скучно, нет энергетики, которую хотели бы получить. Желаю всем заниматься тем, что вам нравится. И после этого не придётся отдыхать. Фильмы особо не смотрю, музыку не слушаю. Провожу время с детьми, купаюсь на речке. В дальнейшем, может, отдохну, если всевышний даст», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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