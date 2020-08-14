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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Хабиб Нурмагомедов: скоро вы узнаете о новой лиге смешанных единоборств

Хабиб Нурмагомедов: скоро вы узнаете о новой лиге смешанных единоборств
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве анонсировал создание новой лиги смешанных единоборств.

«Мы открыли лигу ММА Global, скоро вы всё узнаете. Будут трансляции, турниры, где будут выступать молодые проспекты и звёздные бойцы. Хотим взять старт большим турниром. Скоро вы узнаете о новой лиге смешанных единоборств», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт 24 октября в Абу-Даби. На счету 31-летнего Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

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