Хабиб Нурмагомедов: скоро вы узнаете о новой лиге смешанных единоборств

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве анонсировал создание новой лиги смешанных единоборств.

«Мы открыли лигу ММА Global, скоро вы всё узнаете. Будут трансляции, турниры, где будут выступать молодые проспекты и звёздные бойцы. Хотим взять старт большим турниром. Скоро вы узнаете о новой лиге смешанных единоборств», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт 24 октября в Абу-Даби. На счету 31-летнего Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.