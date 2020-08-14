Хабиб – о карьере тренера: зачем из пушки стрелять по воробьям? Дайте пострелять по стенам

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, как относится к тому, чтобы после завершения профессиональной карьеры стать тренером.



«Карьера тренера? Я могу более серьёзными вещами заниматься, чем быть просто тренером. Зачем из пушки стрелять по воробьям? Дайте мне пострелять по хорошим стенам. Для чего мне просто тренировать? Даже отец в последние годы был уже больше не тренер, а общественный деятель. Я не хотел бы себя ограничивать только работой тренера», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.