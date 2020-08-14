Нурмагомедов: на моём турнире может подраться и Забит Магомедшарипов с Яиром Родригесом

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве сообщил, что на турнире, который он организует вместе с братьями, свой бой может провести и Забит Магомедшарипов.



«Тяжело выступать в одном карде с близкими людьми, но мы решили, что так будет легче готовиться. Махачеву уже предложили сильного соперника. Умару Нурмагомедову тоже дали соперника, ждём и возвращения Абубакара. На моём турнире может подраться и Забит Магомедшарипов с Яиром Родригесом», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.