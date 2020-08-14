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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Нурмагомедов: на моём турнире может подраться и Забит Магомедшарипов с Яиром Родригесом

Нурмагомедов: на моём турнире может подраться и Забит Магомедшарипов с Яиром Родригесом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве сообщил, что на турнире, который он организует вместе с братьями, свой бой может провести и Забит Магомедшарипов.

«Тяжело выступать в одном карде с близкими людьми, но мы решили, что так будет легче готовиться. Махачеву уже предложили сильного соперника. Умару Нурмагомедову тоже дали соперника, ждём и возвращения Абубакара. На моём турнире может подраться и Забит Магомедшарипов с Яиром Родригесом», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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