Нурмагомедов: для меня лучший тяжеловес в истории ММА – по-прежнему Фёдор Емельяненко

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, что до сих пор считает лучшем тяжеловесом в истории ММА соотечественника Фёдора Емельяненко.



«Бой Кормье – Миочич играет огромную роль для истории тяжёлого веса ММА. Но не скажу, что победитель станет лучшим тяжеловесом в истории нашего спорта. Для меня лучший тяжеловес в истории ММА – по-прежнему Фёдор Емельяненко. Очень переживаю за Кормье. Он лучше Миочича в ударах руками, ногами и борьбе. Но вопрос в одном – в выносливости. Ему уже 41 год. Хочу, чтобы Кормье выиграл и закончил карьеру. У него много травм, семья ждёт третьего ребёнка. Выиграть и уйти будет логическим завершением», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.