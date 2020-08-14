Хабиб Нурмагомедов: время Александра Емельяненко давно ушло

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился впечатлениями от боя Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.

24 июля они провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat. Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мага был в порядке, очень хорошо был готов, хорошо боролся. Всё дело было в Александре. Он не был готов, его время давно ушло. Имя осталось очень громкое. Я до боя говорил, что Исмаилов выиграет доминированием. Емельяненко нигде не защищался от проходов в ноги. Исмаилову намного сложнее будет со Шлеменко», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.