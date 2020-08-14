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Хабиб на пресс-конференции в Москве: слежу за ситуацией в Беларуси, желаю им мирного неба

Хабиб на пресс-конференции в Москве: слежу за ситуацией в Беларуси, желаю им мирного неба
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве признался, что следит за ситуацией в Беларуси, где проходят массовые политические протесты.

«Слежу за ситуацией в Беларуси. Но мы не можем понять суть происходящего, мы там не находимся. Пожелаю им мирного неба над головой, мир намного лучше, чем война. Не хотел бы давать политическую оценку. Пожелаю братскому народу мира и здоровья. Я там был пару раз, там отзывчивые люди», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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