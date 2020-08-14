Хабиб Нурмагомедов: люди не хотят слышать, что я один

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, как относится к своей повышенной популярности.
«Самый большой дискомфорт доставляет тот факт, что людей, которые хотят моего внимания, много, а я один. Люди не хотят слышать, что я один. Основная масса хочет, чтобы я каждому уделил внимание. Когда не получают обратную связь, люди могут разочароваться. Если скажу, что спокойно отношусь к популярности, это будет ложью. Приходится подстраиваться и как-то жить с этим.
Я перестал высказывать мнение по многим вопросам в соцсетях? Постоянно молчать, конечно, не получается. Говорю — тоже многим не нравится. Сколько людей, столько и мнений. Главное, чтобы моё высказывание приносило пользу. Если вреда больше — лучше промолчать. Пару лет назад у меня не было этого в голове, я регулярно высказывался. Сейчас я отношусь к этому более рационально», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт 24 октября в Абу-Даби. На счету 31-летнего Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
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